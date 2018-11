MartiniPlaza in het teken van netwerken en ondernemen tijdens Promotiedagen 2018

Met een uitgebreid programma in het Inspiratie Theater, de Promotiedagen Arena en op de diverse pleinen in MartiniPlaza is het aanbod dit jaar enorm. Maar wie zijn tijd slim indeelt, heeft na de Promotiedagen zonder twijfel bergen nuttige nieuwe kennis én contacten opgedaan.\

Zoals gezegd verzorgt kickboxer (en sinds kort ook Hollywoodacteur) Rico Verhoeven de opening van het event. Aan de hand van een beeldende presentatie vertelt hij hoe zijn carrière is verlopen en wat zijn filosofie en invulling van het beroep van topsporter inhoudt. Zijn drive, strategie, de mentale aspecten van de sport, maar ook de balans tussen zijn sportieve en commerciële activiteiten komen aan bod.

Na de kickoff door Rico Verhoeven wordt de beursvloer opengesteld voor het publiek. Bekijk hier het bomvolle programma, vol keynotes, workshops en netwerkborrels, voor de komende dagen.