Jobbird van Groningse ondernemer Jan Peter Cruiming is failliet

De rechtbank heeft donderdag het faillissement uitgesproken van Jobbird, de vacaturesite van de Zuidhornster ondernemer Jan Peter Cruiming. Het bedrijf leed zware verliezen, zo laat een tijdelijke CTO weten aan Emerce. De curator is op zoek naar een investeerder of strategisch koper die Jobbird wil overnemen.

Cruiming stond ooit aan de basis van de Nationale Vacaturebank, die hij in 2004 voor 28 miljoen verkocht aan VNU. Zodra het concurrentiebeding verliep, begon Cruiming Jobbird.



Volgens Matthijs Jorissen, die door de curator is aangesteld om een koper voor het bedrijf te vinden, is er sinds het begin nooit winst gemaakt. Toch wordt ingezet op een overname. “Je kunt denken aan financiële partijen en bedrijven die hun werkterrein willen verbreden zoals Talpa of TMG maar ook aan branchegenoten”, zegt Jorissen op Emerce.



Jorissen werkt sinds oktober bij Jobbird om te kijken of er een oplossing kon worden gevonden voor de problemen. Hij wil geen namen van mogelijke overnamepartijen noemen. De kans is wel groot dat 30 tot 40 procent van het personeel niet bij een eventuele nieuwe partij aan het werk kan.