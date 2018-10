Roemeense startups bezoeken Hanzehogeschool Digital Society Hub

Alle start-ups uit Roemenië hebben te maken met digitalisering en houden zich bezig met online aanwezigheid op business platforms. Daarom is ook gekozen voor een bezoek aan Noord-Nederland: een regio die koploper is op het gebied van digitalisering. Vanuit het Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap gaf Alexander Grit een presentatie over de ambities en doelstellingen op het gebied van ondernemerschap.



Het evenement werd georganiseerd door Incubators Foundation, een stichting die zelfstandigen aan elkaar koppelt om samen te zorgen voor de ontwikkeling van digitale projecten en kennisdeling.



Wat betekent de Digital Society Hub voor de start-ups?

De Digital Society Hub is unieke innovatiewerkplaats op het gebied van digitalisering waar studenten, bedrijfsleven en onderzoekers samenkomen. Het is daarmee een ideale plek waar de start-ups andere bedrijven uit de regio kunnen ontmoeten. Klik hier voor meer informatie.