"Internationaal talent kan Groningen bij vacatures uit de brand helpen"

De strijd om het schaarse talent op de arbeidsmarkt is in volle hevigheid ontbrand. Bedrijven zitten met de handen in het haar omdat er te weinig Nederlandse ICT-afgestudeerden, of jongeren met andere functies zijn. Maar er is hoop! Groningen is een zeer populaire internationale studentenstad geworden, en het is slim om afgestudeerde buitenlandse jongeren voor de Groningse arbeidsmarkt te behouden. Ze kunnen vaak uitstekend worden ingezet. Dat betoogt Maartje de Jonge, relations manager bij het International Welcome Center North (IWCN) op een website over de economie van de Eemsdelta, Eemsdelta.nl (Lees verder)

Bedrijven in de Eemsdelta en elders in de provincie Groningen die op zoek zijn naar schaars talent om vacatures te vervullen, kunnen ook eens denken aan “internationals”. Er zijn in de Eemsdelta en elders in het Noorden namelijk steeds meer mensen van buitenlandse komaf (“expats”) die graag in Nederland zouden willen blijven, mits ze een aantrekkelijke baan kunnen krijgen. Samen vormen de expats, onder wie ook recent afgestudeerden aan de RUG of Noordelijke hogescholen, een potentiële ‘goudmijn’ voor de Noordelijke arbeidsmarkt.

Het IWCN is een aan het Gedempte Zuiderdiep 98 in Groningen gevestigde organisatie die zich er voor inzet dat mensen uit het buitenland die tijdelijk naar Noord-Nederland komen om hier te studeren of te werken, zich hier welkom voelen en zich hier zo snel mogelijk thuis voelen.

Aangezien het in veel gevallen gaat om hoog opgeleide en ondernemende mensen, kunnen velen van hen (na afloop van hun studie) ook aantrekkelijk zijn voor Noordelijke bedrijven. Voor de Noord-Nederlandse economie is het belangrijk dit buitenlandse talent te koesteren, want er is sprake van vergrijzing, er zijn minder jongeren dan vroeger om hier te studeren en de economie bloeit volop.