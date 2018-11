Innovatieve COOLBACK Company vestigt zich in Zuidbroek

COOLBACK Company gaat op het bedrijventerrein Gouden Driehoek in Zuidbroek een nieuwe fabriek bouwen voor de productie en doorontwikkeling van zijn innovatieve zonnepanelenframes. Met die frames weet het bedrijf de stroomopbrengst van zonnepanelen met liefst vijf procent te verhogen. Volgens Economie.groningen.nl heeft COOLBACK Company daarmee een erg kansrijk product in handen, dat in zonnige streken wereldwijd al de nodige interesse heeft gewekt.

Als sinds 2012 werkt COOLBACK Company aan technieken om zonnepanelen te verbeteren. Recent slaagde het bedrijf erin de stroomopbrengst van zonnepanelen met tot vijf procent te verhogen door de koeling van panelen aan de achterzijde te verbeteren. Zonnepanelen die warm worden, werken minder efficiënt en verliezen daardoor een deel van hun opbrengst. De koelmethode van COOLBACK gaat dat opbrengstverlies (deels) tegen.



Deze in eigen huis ontwikkelde en gepatenteerde zonnepanelenframes zullen nu in Zuidbroek geproduceerd gaan worden. De Groningse plaats kwam als vestigingslocatie in beeld nadat toenmalig minister Henk Kamp directeur Simon Meijer van COOLBACK Company tijdens een handelsmissie in Israël attendeerde op de mogelijkheden in Groningen.



