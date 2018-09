Hoofdeconoom CBS: ‘Het gaat goed met economie noord-Groningen'

Goed nieuws voor noord-Groningen: het gaat de goede kant op met de economie in deze regio. Met name de economie in Delfzijl en omgeving doet het goed: Delfzijl behoort tot de regio’s met de stérkste economische groei van Nederland. Dat constateert Peter Hein van Mulligen, als hoofdeconoom werkzaam voor het CBS. Hij zegt dat in een interview op de website gewijd aan de economie van de Eemsdelta Bijzonder: Van Mulligen werd zelf geboren in Uithuizen.

De groei van de economie rond Delfzijl was in 2017 3,6 procent. Dat was hoger dan het landelijk gemiddelde van 3,2 procent, terwijl de gehele economie in de provincie Groningen zelfs een achteruitgang vertoonde van 0,6 procent. Landelijk gezien staat de regio Delfzijl en omgeving daarmee in de top tien van best presterende regio’s van Nederland.

En dat is erg plezierig. Maar het is geen reden om op de lauweren te gaan rusten, want het is toch een economisch kwetsbaar gebied. Er is in Delfzijl een beperkt aantal grote industrieën. Industrie is een conjunctuurgevoelige bedrijfstak. Als het goed gaat, gaat het opeens ook héél goed. Maar als het slechter gaat, dan kan het ook snel weer hard minder worden’. Dat zegt Peter Hein van Mulligen, als hoofdeconoom werkzaam voor het CBS.

Hij reageert daarmee op cijfers over de prestatie van ‘Corop Delfzijl’. Een COROP-gebied is een regionaal afgebakend gebied binnen Nederland volgens de zogenaamde “COROP-indeling”. Deze indeling wordt gebruikt voor analytische doeleinden. De naam COROP komt van Coördinatie Commissie Regionaal Onderzoeks Programma. Dit was de naam van de commissie die in 1971 de indeling van Nederland in COROP-gebieden ontwierp. In totaal zijn er in Nederland 40 COROP-gebieden, waaronder dus Delfzijl en omgeving.

Volgens Van Mulligen is er niet alleen sterke groei in Delfzijl, maar ook in de Eemshaven. Beide gebieden leveren ongeveer hetzelfde, positieve beeld op: ‘Dat de economie in Delfzijl en de Eemshaven zo hard groeit, hangt zeer samen met de Nederlandse economie als geheel: de industrie is een conjuctuurgevoelige sector. Welnu: in Nederland doet de industrie het goed, beter dan de rest. Dat betekent dat het erg goed gaat met Delfzijl en de Eemshaven, omdat de industrie daar nu eenmaal sterk is vertegenwoordigd’.

Peter Hein van Mulligen kent Noord-Groningen overigens erg goed. Hij groeide op in Uithuizen, ging in Groningen naar school en studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Is hij ook een beetje trots op het feit dat het met “zijn” regio nu zo goed gaat?

‘Dat het goed gaat is heel plezierig! Maar het blijft kwetsbaar. Het zou het beste zijn wanneer de economie in de Eemsdelta niet zo afhankelijk zou zijn van enkele grote industrieën.

