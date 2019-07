Hive.mobility: nieuwe broedplaats voor slimme en groene vervoersoplossingen

Op vrijdag 5 juli is op de Zernike Campus in Groningen hive.mobility feestelijk geopend. Dat meldt Economie.groningen.nl. 'De Hive' is een unieke plek in en voor Noord-Nederland, waar overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven samen werken aan de ontwikkeling van slimme en groene oplossingen voor zowel personen- als goederenvervoer.