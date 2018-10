Het Hogeland strikt André Kuipers voor lezing tijdens Promotiedagen

Astronaut André Kuipers komt naar de Promotiedagen voor het Bedrijfsleven in MartiniPlaza. De ruimtereiziger is gestrikt door de nieuwe gemeente Het Hogeland, die op 1 januari ontstaat na de fusie van Bedum, Winsum, De Marne en Eemsmond. Kuipers gaat op 6 november een gastcollege geven over zijn ervaringen in de ruimte.

In een lezing vol humor, interessante feiten en bijzondere verhalen geeft hij een unieke kijk op zijn grote ruimtereis. Van de vele uren aan trainingen, tot ‘hoe ga je eigenlijk naar het toilet’ en de techniek van zo’n ruimtestation. Hij deelt zijn inzichten over de kwetsbaarheid van onze planeet en zijn kijk op de toekomst van de aarde. “Een unieke kans om de ruimte te verkennen!”, zo valt te lezen.



‘Ruimte’ is – zo stelt de nieuwe gemeente – wat Het Hogeland en de astronaut met elkaar gemeen hebben. “Ruimte is ondernemen, kansen benutten, wonen, leven, plannen maken en uw eigen stempel drukken. Dat is waar de nieuwe gemeente Het Hogeland voor staat”, zo valt te lezen in een nieuwsbrief van de Promotiedagen. “Het Hogeland wordt een gemeente met een prachtig landschap en toeristische trekpleisters, aantrekkelijke en leefbare dorpen met volop kansen voor het MKB, ruimte voor visserij, akkerbouw, veeteelt en natuurlijke ruimte voor technologische, duurzame en industriële ontwikkelingen in de Eemshaven.”



De nieuwe gemeente heeft tijdens de netwerkbeurs een eigen plein, waar ondernemers kennis kunnen maken met hetgeen Het Hogeland te bieden heeft. Volgende week start de inschrijving voor de lezing van Kuipers.