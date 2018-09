Haren: appartementen op plaats Postillion Hotel

De bewoners van die appartementen kunnen hospitality-diensten op 5-sterrenniveau afnemen van het nieuwe motel. Naar verwachting zullen motel en appartementen rond 2022 klaar zijn.

De huidige plannen zijn al enige tijd in de maak en met de gemeente Haren zijn de stedenbouwkundige ideeën al doorgesproken. De locatie aan de Emmalaan ligt in een landschappelijke zone en Kappenburg gaat daar in de ontwikkeling rekening houden. De sfeer wordt groen en parkachtig.

Het hotel is vijftig jaar geleden gebouwd door de heer J.B. Bolhuis, die toen al eigenaar was van drie Postiljon Hotels. In de jaren 90 werd het gekocht door de Accor Groep en kwam de naam Mercure Hotel op de gevel. In januari 2010 werd het hotel overgenomen door de Postillion Groep in Bunnik, die met deze naam iets van de oude glorie wilde terugbrengen aan de Emmalaan.

De nieuwe eigenaar, Frans Kappenburg, gaat voorlopig op de oude voet verder met het hotel totdat de nieuwbouw van hotel en appartementen beginnen. Medewerkers in Haren behouden hun baan.