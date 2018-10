Groningse Wereldzakenvrouw van het Jaar: 'Nu is hét moment voor bedrijven om naar China te gaan!’

‘Het is duidelijk te merken dat Nederlandse bedrijven zich meer op China beginnen te oriënteren. Niet om goedkope producten te importeren zoals vroeger, maar ook om hun eigen product te exporteren. Toch zijn er ook nog veel bedrijven die China negeren. En dat is heel jammer, want nu is het écht tijd om die kant op te gaan: over vijf jaar ben je te laat.’ Dat zegt de Groningse Marion Tjin-Tham-Sjin, die onlangs in Londen werd verkozen tot Wereldzakenvrouw van het Jaar 2018, op de website Economie.groningen.nl.