Groningse Wereldzakenvrouw van het jaar: ‘Ik heb geen talent’

Ze sprak tijdens een bijeenkomst van de organisatie ‘Top Dutch Talent’ in Drachten.

Marion Tjin-Tham-Sjin werd in mei in Londen verkozen tot ‘wereldzakenvrouw van het jaar’. Dat gebeurde tijdens een Gala, waar meer dan tweehonderd zakenvrouwen uit de hele wereld bij elkaar waren. Tjin-Tham-Sjin werd als beste gekozen in de categorie 'International business'. De Groningse met een Nederlandse moeder en een Chinese vader, heeft met haar bedrijf Splendid China vestigingen in Appingedam en Sjanghai.

Ze sprak gisteren in Drachten tijdens een bijenkomst van Top Dutch Talent, een platform dat er naar streeft om het jonge internationale talent dat in Groningen, Friesland en Drenthe studeert, voor het Noorden te behouden. Net als elders in Nederland ontstaat er in het Noorden krapte op de arbeidsmarkt, en buitenlandse studenten zouden, als ze afgestudeerd zijn, veel van die vacatures kunnen vervullen.

Marion Tjin-Tham-Sjin was uitgenodigd als spreekster. Hij bedrijf is er op gericht om Nederlandse bedrijven te helpen bij export naar China, maar ook om Chinese ondernemers op weg te helpen in Nederland. Ze heeft inmiddels acht mensen in dienst.

‘Dat ik ben uitgeroepen tot wereldzakenvrouw van het jaar voelt nog steeds een beetje vreemd. Vooral omdat ik volgens mezelf niet veel talent heb. Misschien is een van mijn talenten dat ik half Chinees, half Nederlandse ben, en dat ik daar verstandig gebruik van weet te maken’, zo betoogde ze.

Ze adviseert iedereen die ambities heeft, om datgene te gebruiken dat je hebt, en vooral ook om dóor te gaan. ‘Als je omvalt, sta dan gewoon weer op. En hou je doel in zicht: want ook al ga je langzaam: ook dán komt je doel dichterbij.’. ‘Kies werk dat je leuk vindt: dan hoef je nooit te werken’, aldus aldus Marion, die zei trots te zijn op het feit dat ze ‘’’Top Dutch” is, dus uit het Noorden komt, en dat ze toch een aardig eindje is gekomen in het leven, ook al heeft ze dan geen uitzonderlijke talenten, aldus de Appingedamse.