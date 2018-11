Parkos: Gronings platform voor luchthavenparkeren groeit hard

Het vinden van een betrouwbare en goedkope parkeerplek nabij de luchthaven vanwaar je vliegt, is voor de meeste reizigers nog niet zo gemakkelijk. Daar kwamen Peter Bosma en zijn compagnon Arne Bos achter toen ze allebei nog schreven voor hun reisblog Travelmap. "We wisten in 2011, toen nog met een derde compagnon, met Travelmap.nl een steeds groter publiek te bereiken. Steeds vaker werden we gevraagd om over bepaalde onderwerpen te schrijven. Een onderwerp dat steeds terugkeerde was het parkeren bij luchthavens." Het leidde in 2014 tot de oprichting van Parkos.



Lees meer over de ontstaansgeschiedenis en de werkwijze van Parkos op Economie.groningen.nl.