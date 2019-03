Groninger Landschap: Paddepoelsterbrug snel herstellen

‘De Paddepoelsterbrug is voor wandelaars en fietsers dé verbinding tussen Stad en Reitdiepgebied. Dringend verzoek aan Rijkswaterstaat, de provincie Groningen en de gemeente Groningen om deze belangrijke verbinding zo spoedig mogelijk te herstellen!’, aldus het Landschap.



Rijkswaterstaat maakte onlangs bekend dat de brug niet teruggeplaatst wordt. In plaats daarvan wordt gekeken naar alternatieven, zoals een fietsbrug. Mogelijk wordt er eerst een tijdelijke fietsbrug geplaatst, of gaat er tijdelijk een pontje varen.



De brug over het Van Starkenborghkanaal raakte vorig jaar september zwaar beschadigd bij een aanvaring door een schip. Uit onderzoek bleek vorige week dat een fout van de brugwachter mogelijk de oorzaak is geweest van de aanvaring.