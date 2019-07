Groningens mode-evenement '050&Mode' op 28 september in teken van duurzaamheid

Opnieuw is Groningen dit jaar na de zomer één dag dé modestad van Nederland. Dat gebeurt op zaterdag 28 september. Dan is er opnieuw een groot mode-evenement, dat deze keer volledig in het thema van Duurzaamheid zal staan.

Na een Avant Gardistische show in 2018 gaat 050&Mode dit jaar voor sustainable. In deze tijd van bewustwording ten aanzien van verspilling, CO2 uitstoot en overdaad, heeft de organisatie besloten om dit jaar de samenwerking te zoeken met Sustainable Moments.



Daarmee willen ze de consument laten zien dat Groningse ondernemers duurzaamheid belangrijk vinden en ons steentje bijdragen.

Hoe gaat dat eruit zien?

Dit jaar zal op de Grote Markt een hoofdpodium geplaatst worden, met daarin shows van onder meer Noorderpoort en Alfa College. Over de exacte invulling wordt nog hard nagedacht. Per slot van rekening gaat het erom dat u, als mode-ondernemer van de binnenstad, extra klanten in de winkel krijgt. Dus het is extra belangrijk dat u in uw winkel iets organiseert. Dat kan muziek zijn, een kleine modeshow, drankjes, noem maar op. 'Mooi zou zijn als ook in de winkel terug te zien is waarom uw winkel in het kader ‘duurzaamheid’ past', aldus de Groningen City Club is haar nieuwsbrief aan leden-ondernemers.



Wat is nou eigenlijk duurzaam?



Duurzaam gaat niet alleen over het gebruik van energie, of het hergebruik van materialen. Het gaat ook over de wijze van productie. Zijn de arbeidsomstandigheden bij de producent goed? Of om de keuze van de stoffen en de wijze waarop die zijn geproduceerd. Maar ook de mogelijkheid om de kleding eindeloos te kunnen combineren door de tijdloosheid, waardoor het kledingstuk veel langer meegaat. Of het vervangen van plastic labels door milieuvriendelijker labels. Of de klimaatbeheersing in de winkel in de winter. Duurzaamheid gaat over vele aspecten. Vaak zijn er veel meer kansen om te laten zien dat we duurzaam bezig zijn dan we denken. Douwe komt namens Sustainable Moments graag bij u langs om te adviseren en te inventariseren.



Waar staat u nu en waar staat u over een paar jaar?



Geen enkele winkel is nog 100% duurzaam. Het is daarom goed om doelen te stellen. Voor over een jaar, of over een paar jaar. Wat gaat u verbeteren aan uw winkel? Laat het zien op 28 september!

Bedrijven die mee willen doen kunnen zich nu aanmelden via info@groningencityclub.nl