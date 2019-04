Groningen Digital Business Centre zoekt bedrijven om digitale sector in Noorden te helpen versterken

Groningen Digital Business Centre werd opgericht door de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, de Noordelijke Online Ondernemers en de Faculteit Science and Engineering. Dit Centre werd anderhalf jaar geleden opgericht met als doel de Noordelijke digitale sector te versterken, vanuit de kennis- en opleidingshoek. Dat doet dit centrum onder meer door onderzoek te verrichten en nieuwe opleidingen te ontwikkelen.

Zo is er een nieuw masterprogramma opgericht, ‘Digital Business’. Een belangrijke activiteit is verder het in contact brengen van Groningse studenten met Noordelijke bedrijven. Want veel studenten gingen er tot voor kort bijna automatisch vanuit dat ze na hun afstuderen Groningen zouden verlaten om in de Randstad aan de slag te gaan bij echt grote bedrijven. Maar interessante bedrijven met carrièreperspectief zijn er in het Noorden ook steeds meer, alleen moeten de studenten dat nog wel even weten.

‘Dat wij de Noordelijke digitale sector willen versterken is niet omdat die sector zwak is, maar wel omdat de concurrentie móordend is! We zijn in de noordelijke economie best wel sterk in de digitale sector, maar de infrastructuur moet wel beter worden om de sector concurrerend te houden. Want we hebben wel te maken met gigantische internationale bedrijven als Amazon of Alibaba. Om daar ook maar een béetje mee te kunnen concurreren moet je continu werken aan het verbeteren van de sector hier, op allerlei gebied’, aldus Peter Verhoef.

Volgens professor Verhoef is het essentieel dat er hier een sterke digitale sector ontstaat. De Groningse economie moest het vroeger vooral hebben van de landbouw, van handel en van de gaswinning. En ook zijn er hier belangrijke kennisinstellingen zoals RUG en Hanzehogeschool, en semioverheid. ‘Maar als je echt wilt gróeien met je economie, dan is de digitale sector toch echt een belangrijke sector. Als je daar niet in mee groeit, dan verlies je het’, aldus professor Verhoef.

Anderzijds wil hij de zaken ook niet mooier voorstellen dan ze zijn. Want er zijn ook veel reguliere MKB-bedrijven die het goed doen, en waar soms meer mensen werken dan in veel online-bedrijven. ‘Dus de digitale sector is in Groningen of de rest van het Noorden ook weer niet dé werkgelegenheidssector. Maar het is wel een cruciaal onderdeel van de economie. Want we willen wel veel meer dan dat we hier digitaal alleen pakketjes laten bezorgen. Integendeel: wij moeten hier de bedrijven hebben die diensten ontwikkelen en producten aanbieden en die de pakketjes verzenden. Gelukkig lukt dat ook al uitstekend. Want kijk wat voor mooie bedrijven in Groningen tot ontwikkeling zijn gekomen: Frank, Belsimpel, Voys, BenCom, Storm Digital, Traffic4u, INDI in Leek of, en dat is echt een héle grote, Catawiki in Assen’.

Toekomst

Professor Verhoef verwacht dat de digitale sector de komende vijf jaar zeker zal groeien in Groningen. Het interessante van de online-sector is dat deze in principe overal kan groeien waar er maar computers staan, maar Groningen is natuurlijk wel extra aantrekkelijk vanwege de beschikbaarheid van jong talent. Gelukkig voor Groningen studeren er hier jaarlijks veel studenten af. ‘Daarnaast is Groningen voor landelijke bedrijven om nog een heel andere reden aantrekkelijk: je kunt hier tenminste nog betaalbaar en zeer comfortabel wonen, zonder files. Dat vinden wij hier misschien normaal, maar het is écht een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde, die we in campagnes misschien nog meer onder de aandacht moeten brengen’, zegt Verhoef.

Berlijn

In het kader van het beleid om Gronings studenten in contact te brengen met interessante noordelijke bedrijven was er vorige week ook een studiereis, van bedrijven en studenten naar Berlijn. Ook organiseert GDBC-afstudeerprojecten bij Noordelijke bedrijven, en organiseert GDBC seminars met sprekers afkomstig uit de Noordelijke bedrijven.

‘Ik zie echt al resultaat van ons werken, ook al bestaan we pas anderhalf haar. En wat ik daarbij erg mooi vind is dat er mensen bij elkaar komen, en onderzoek doen naar digitale vraagstukken. Zo proberen we mensen bij elkaar te brengen. We timmeren hard aan de weg’, aldus professor Verhoef.