Dinsdag groot ‘Kennis-event’ over digitaal ondernemen van Groningen Digital Business Centre

In het DOT in Groningen begint dinsdagmiddag 13 november een bijzonder ‘kennis-event’. Dit evenement van het Groningen Digital Business Centre (GDBC) is bestemd voor ondernemers, studenten en opleiders met interesse in digitaal ondernemen en het praktisch toepassen van data analyse. Het Groningen Digital Business Centre (GDBC) is een initiatief van de Rijksuniversiteit Groningen en de Noordelijke Online Ondernemers (NOO) ter versteviging van de digitale sector in Noord-Nederland.

Het evenement van dinsdag 13 november is het tweede kennis-event van het GDBC, vertelt Bas Baalmans (foto), projectleider van het Groningen Digital Business Centre (GDBC).

'Het evenement biedt een programma met voor elk wat wils', aldus de projectleider in dienst van de Faculteit van Economie en Bedrijfskunde, en kind aan huis bij de Faculty of Science and Engineering. 'Dat is het mooie van dit initiatief. Het is faculteit overstijgend, net zo als onze onderwerpen digital business en data analyse integraal en overstijgend zijn', licht Baalmans toe.

Sprekers

Vanaf 14:30 uur is iedereen met interesse in digitaal ondernemen en het praktisch toepassen van data-analyse welkom in de DOT, waar onder andere Wijnand Jongen van Thuiswinkel.org en Marcel Gerritsen, directeur Innovatie van de Rabobank zullen spreken.

Directeur GDBC en hoogleraar Marketing Peter Verhoef is de dagvoorzitter.

Meer informatie en aanmelden voor dit evenement kunt u hier via de website van het GDBC.

Wat doet Groningen Digital Business Centre?

Het is het tweede grote event na de feestelijke opening op 3 april van dit jaar. "En sindsdien zijn we hard aan de slag gegaan", blikt Baalmans terug. "Er is een onderzoeksopdracht aangenomen vanuit onze partner Samenwerking Noord, waarin onze jonge onderzoekers Nicola Fabian en Khoi Nguyen onder begeleiding van onze hoogleraren de digitale readiness van noordelijke bedrijven en organisaties onderzoeken.

Verder zijn interviews bij IBM Client Innovation Centre, NDC, Bossers & Cnossen, DUO, CJIB en HTG afgerond. Dit zal leiden tot een survey die we volgend jaar breed uit zullen zetten in het Noorden en we zijn zeer benieuwd naar de uitkomsten. En met onze partnerships met Samenwerking Noord, de NOO en Bedrijvenvereniging WEST hebben we ook een prachtig gevarieerd gezelschap aan bedrijven en organisaties in onze portefeuille.’

Learning Communities

Andere opgestarte projecten zijn de zogenaamde Learning Communities waarin een groep docenten onder begeleiding van een universitair docent en in opdracht van een Noordelijke organisatie met specifieke onderwerpen en thema's aan de gang gaan.

Denk aan LEAN Six Sigma, Agile, Phyton of Blockchain. "En recent zijn we ook gestart met onze zogenaamde consultancy opdrachten bij bedrijven. "Studenten in de rol van aspirant consultent komen daarin met adviezen over specifieke onderwerpen aangeleverd door een specifiek bedrijf."

Zo is recent gestart bij MAD en Frank om met adviezen te komen over de inzet van technologische innovatie om bedrijven en medewerkers meer toekomstbestendig te maken. "Kortom", aldus Baalmans, "op meerdere fronten interactie en kennisdeling tussen universiteit en bedrijfsleven. Precies dat wat we beoogden."