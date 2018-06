Groningen City Club wil ‘sfeergebieden’ winkelstraten in Groningen

De Groningen City Club wil bevorderen dat de winkelstraten in Groningen zich samen wat meer presenteren als een stukje van de stad Groningen met een karakteristieke eigen leuke sfeer, waarmee ze zich van andere straten en gebieden onderscheiden. Daarover gaat een bijeenkomst van en voor binnenstadondernemers op dinsdag 12 juni in de bioscoop Pathé in Groningen.