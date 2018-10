Groningen Airport Eelde en Donar verlengen samenwerking

Gedurende het seizoen 2018 – 2019 worden onder andere acties georganiseerd waarmee wedstrijdbezoekers van Donar vliegtickets kunnen winnen naar Londen en München. Ook wordt er voortaan in de Basketbal Business Club koffie en thee gedronken uit officiële Groningen Airport Eelde koffiebekers.



Peter van der Molen, Commercieel Manager van Donar over de samenwerking: “Als club hebben we tot nu toe vaak gebruik kunnen maken van het vliegveld; niet alleen voor het team, maar ook voor bijvoorbeeld officials die vanuit heel Europa met het vliegtuig arriveren op Groningen Airport Eelde. De afgelopen jaren hebben we de samenwerking met Groningen Airport Eelde als erg plezierig ervaren en we zijn dan ook trots deze weer te verlengen.”



Tientallen Europese bestemmingen bereikbaar



Vanaf Groningen Airport Eelde wordt dagelijks naar München en Kopenhagen gevlogen. Vanaf deze luchthavens zijn goede verbindingen naar Europese bestemmingen in bijvoorbeeld Italië, de Baltische Staten of het Verenigd Koninkrijk. “Dankzij zulke goede verbindingen wordt het voor Donar makkelijker om Europese bestemmingen te bereiken. We kijken uit naar een vruchtbare samenwerking en zwaaien de mannen van Donar graag uit naar een van hun Europese uitwedstrijden”, aldus Bowy Odink, Commercieel Manager van Groningen Airport Eelde.



Donar vloog eerder al vanaf Groningen Airport Eelde naar Estland voor een wedstrijd tegen de Estse basketbalclub Tartu Rock.