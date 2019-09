Gratis fietsen wassen op autoloze zondag: actie van Gastvrij Groningen

Het is velen misschien ontgaan maar gisteren, zondag, was het ‘autoloze zondag’. Die dag moet nog aan bekendheid winnen. Maar Groningse ondernemers waren er wel bekend mee, en hadden daarom een ‘fietswasstraat’ georganiseerd op de Grote Markt. Daarmee werden twee vliegen in één klap geslagen: reclame voor een alternatieve vorm van vervoer, maar ook voor de ambitie van Groningen als stad nog gastvrijer te worden.

Op de Grote Markt in Groningen werden zondag fietsen gratis gewassen in een ‘fietswasstraat’. Het betrof een actie in het kader van een Europese Mobiliteitsweek. De datum van 22 september staat wereldwijd bekend als autoloze dag. Om daar op ludieke wijze extra aandacht aan te schenken werd op de Grote Markt de fietswasstraat geplaatst in het kader van een Gastvrijheidsactie.

De gastvrijheidsacties zijn een initiatief van gastvrijheidsambassadeurs, een groep van horeca- en retail ondernemers uit de stad. Vanuit het actieprogramma hebben in de afgelopen maanden al verschillende gastvrijheidsacties plaatsgevonden en ook in de komende jaren worden bezoekers op verschillende momenten en op verschillende manieren welkom geheten. Allemaal met als doel Groningen nog gastvrijer te maken.

Het Gastvrijheidsprogramma wordt ondersteund door het Fonds Ondernemend Groningen, gemeente Groningen en Groningen Bereikbaar en wordt aangejaagd door Marketing Groningen. Ook Koninklijke Horeca Nederland en de vier Groningse bedrijventerreinen zijn samenwerkingspartners in het programma.

#welkomingroningen