Gemeente verlengt overeenkomst met succesvol Fonds Ondernemend Groningen

"Met het tekenen van deze overeenkomst kunnen we ondernemersverenigingen blijvend stimuleren en faciliteren", zo zegt wethouder Joost van Keulen. "Dat is goed nieuws voor de toekomst van Groningen als economisch gezonde en aantrekkelijke stad." De voorzitter van Het Fonds, Berjo Wortmann, is blij met de nieuwe overeenkomst: "Hiermee krijgt Het Fonds een meer solide basis. Het geeft ondernemers en verenigingen de kans om met middelen uit Het Fonds de komende jaren in te zetten op versterking van de samenwerking met onderwijs, het stimuleren van innovatie en verdere professionalisering. Doordat de looptijd niet bepaald is, kunnen nu ook langjarige projecten ondersteund worden."

Fonds van, voor en door ondernemers

Het Fonds Ondernemend Groningen is van, voor en door ondernemers in de stad. Het Fonds stimuleert projecten en initiatieven van ondernemers met een gezamenlijk belang.



Het Fonds wordt gevoed via een opslag van zes procent op de OZB voor niet-woningen. In 2018 levert dat een bedrag op van ruim 1,6 miljoen euro.



Het Fonds werkt nauw samen met de ondernemersverenigingen en stimuleert daarmee de ontwikkeling van ondernemersplannen die de economie van de stad en regio versterken. Het Fonds draagt jaarlijks bij aan vele initiatieven, van Campusontwikkeling tot de feestverlichting in de binnenstad, van de ondersteuning van Eurosonic tot de aanleg van glasvezel, van participatie in geavanceerd rioolbeheer tot de opzet van Groningen Digital Business Centre.