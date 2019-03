Gemeente Groningen verwarmt met waterstof

In het gebouw van Stadsbeheer aan de Duinkerkenstraat in Groningen is woensdag een verwarmingsinstallatie in gebruik genomen die voor een derde waterstof als brandstof gebruikt. De installatie is woensdag officieel in gebruik gesteld door wethouder Glimina Chakor.

De nieuwe installatie vervangt één van de verouderde CV-ketels en wordt een jaar op proef ingezet. Als de nieuwe installatie goed bevalt wordt ook de andere CV-ketel op deze locatie door een dergelijke waterstof-aardgascombiketel vervangen, zo meldt de gemeente.



De nieuwe installatie is gemakkelijk uit te breiden. Een mogelijkheid voor de toekomst is dat ook andere locaties van de gemeente Groningen met een dergelijke installatie verwarmd gaan worden, met een installatie die nog meer waterstof bijmengt of installaties die misschien wel volledig werken op waterstof.



Verwarmen met waterstof



Verwarmen met behulp van waterstof kan, zeker voor oudere gebouwen en monumenten, een duurzaam alternatief voor aardgas zijn. De waterstof aan de Duinkerkenstraat wordt met elektrolyse uit water geproduceerd. Het enige restproduct is zuurstof. De waterstof wordt op locatie geproduceerd en direct gebruikt. Het hoeft dus niet onder hoge druk opgeslagen te worden en is daarmee volgens producent Tieluk veiliger dan aardgas. De benodigde elektriciteit hiervoor wordt duurzaam opgewekt door zonnepanelen op het dak van het gebouw aan de Duinkerkenstraat. De nieuwe verwarmingsinstallatie zorgt voor een besparing van 30 procent op het aardgasgebruik.



CO2-neutraal in 2035



De gemeente Groningen streeft ernaar om in 2035 CO2-neutraal te zijn. Verwarmen met groene waterstof (geproduceerd met zonne- of windenergie) levert een belangrijke bijdrage aan deze ambitie. Door de toepassing van groene waterstof wordt minder aardgas verbruikt. De nieuwe installatie is één uit een reeks van duurzame maatregelen van de gemeente Groningen. Zo rijdt een aantal vuilniswagens inmiddels op waterstof, evenals een veegauto en twee bestelauto’s. De medewerkers van Stadsbeheer en Stadstoezicht rijden daarnaast ook nog in verschillende andere waterstofwagens.