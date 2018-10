Fusie met Groningen heeft gevolgen voor OZB ondernemers Haren en Ten Boer

Ondernemers in Haren en Ten Boer gaan meer OZB betalen, na de fusie vanaf 1 januari 2019 met Groningen. Het tarief voor de OZB in Groningen ligt namelijk hoger dan in dat van de buurgemeenten. Om de pijn te verzachten stelt de fractie van het CDA in de Groningse gemeenteraad voor om een overgangs-termijn in te voeren.

De herindeling is met ingang van 1 januari een feit en dat kan gevolgen hebben voor ondernemers in Haren en Ten Boer. De onroerendezaakbelasting (OZB) voor ondernemers in de stad Groningen ligt namelijk een stuk hoger dan in Haren en Ten Boer. Wanneer het tarief van de gemeente Groningen wordt overgenomen gaat een boer of een ondernemer met een bedrijf met een WOZ-waarde van 750.000 euro in de gemeente Haren jaarlijks 3.210 euro meer betalen. In Ten Boer zou dit met circa 1.970 omhoog gaan. Het CDA pleit voor een goede overgangsregeling voor ondernemers in Haren en Ten Boer.

Er zijn partijen die zullen zeggen: “Verlaag dan het tarief van de gemeente Groningen, dan is iedereen blij”. Dat klinkt natuurlijk lekker, maar zorgt tegelijkertijd ook voor een groot gat in de begroting en dat zal uiteindelijk door de inwoners moeten worden opgebracht.

CDA lijsttrekker René Bolle pleit voor een regeling waarbij de pijn zo goed mogelijk verzacht wordt.” Tarieven verlagen heeft een enorme impact op de inkomsten en is onrealistisch. Het mooiste zou zijn als we een aparte categorie konden toevoegen, maar de wet laat dat helaas niet toe. Daarom is het beter om ervoor te zorgen dat er een goede overgangstermijn komt waarbij de pijn over meerdere jaren wordt verspreid.”

Een vijf-jaarstermijn zoals bij de grenscorrectie in Meerstad kan een goed begin zijn volgens de partij. Ook LTO Noord pleit voor een overgangsregeling.