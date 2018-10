Founded in Groningen nodigt startups uit voor SLUSH Helsinki

Op 4 tot en met 6 december vindt in de Finse hoofdstad Helsinki SLUSH georganiseerd. Founded in Groningen biedt Groningse startups de kans om bij dit toonaangevende Europese startupevent aanwezig te zijn en zich te presenteren aan een internationaal publiek.

SLUSH is een jaarlijks event voor startups uit heel Europa. Het is het vooral interessant voor startups tot circa zes jaar oud. Het event brengt ze in contact met investeerders en andere startups. “Je legt contacten, wordt geïnspireerd en gestimuleerd in ontwikkeling en groei van je startup en finetuning van je business-plan”, aldus Founded in Groningen.

“SLUSH is een super groot event met sprekers á la The Next Web, meet en mingle met VC's en Angel Investors, een beursvloer met stands voor startups en allerlei side events verspreid over Helsinki”, aldus de uitnodiging aan Groninger startups. Wie zelf een booth op het event wil, wordt aangeraden rechtstreeks contact op te nemen met SLUSH.

De startup-delegatie uit Groningen verblijft van 3 tot en 6 december in Helsinki. Founded in Groningen heeft voor tien ondernemers onderdak geregeld in een AirBNB-huis. Dit verblijf, een dagelijks ontbijt en een speciale ‘Founded in Groningen-hoodie’ worden gesponsord door Founded in Groningen. De vlucht en tickets voor het event (samen zo’n 295 euro) moeten deelnemers zelf betalen.

Aanmelden voor de reis kan door een mail te sturen naar Founded in Groningen-eventmanager Jessica Mills: jessica@foundedingroningen.com