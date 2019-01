Eurosonic: 40.000 bezoekers en miljoenimpuls economie Groningen

Eurosonic/Noorderslag is niet alleen een groot en gezellig feest voor muziekliefhebbers, het is ook van groeiende economische betekenis voor Groningen. Dat betoogden vrijdagavond wethouder Joost van Keulen van Groningen, en Dago Houben, algemeen-directeur Eurosonic/Noorderslag.

Dat gebeurde tijdens een ontvangst vrijdagavond in het Stadhuis van Groningse ondernemers. De gemeente Groningen bedankte er, bij monde van wethouder Joost van Keulen, Groningse ondernemers hartelijk voor steun aan Eurosonic/Noorderslag. Deze Groningse ondernemers en bedrijven hebben met sponsoring het evenement mede mogelijk gemaakt. Ook Dago Houben, algemeen directeur van Eurosonic Noorderslag (ESNS) liet weten blij te zijn met de steun van het bedrijfsleven.

Van Keulen liet weten dat uit jongste berekeningen is gebleken dat Eurosonic/Noorderslag in drie dagen een besteding oplevert voor Groningen van 4,4 miljoen euro, onder meer dankzij de overnachtingen in hotels en het eten in restaurants. In de drie dagen die het festival duurt komen er circa 40.000 bezoekers naar Groningen.

Volgens de wethouder is Eurosonic/Noorderslag ook heel goed voor het vestigingsklimaat in Groningen, omdat jonge, creatieve mensen liever in steden wonen waar ook op cultureel gebied veel te beleven valt. In die zin is het festival ook van groot belang voor Groningse bedrijven, die zo iets gemakkelijker aan talent kunnen komen.

Wethouder Joost van Keulen liet tijdens de bijeenkomst in de hal van het Stadhuis weten ook blij te zijn met de hoge opkomst van de ondernemers, deze avond. ‘Dat zegt ook iets over de waardering van Eurosonic Noorderslag!’. De scheidende VVD-wethouder grapte dat hij hoopte dat er op zijn afscheidsreceptie in maart ook zoveel bezoekers komen…

Eurosonic Noorderslag wordt behalve door individuele bedrijven ook ondersteund door het Fonds Ondernemend Groningen en door de bedrijvenverenigingen WEST, Zuid Oost, Groningen City Club en VBNO.