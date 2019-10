Eerste elf Groningse ‘MVO-Koplopers’ volgende week van start

Wethouder Glimina Chakor van de gemeente Groningen verricht om 8.30 uur de feestelijke opening. De koplopers verbinden en verdiepen zich een jaar lang in het MVO en werpen een blik in de toekomst met het koploperteam.



De Koplopergroep in Groningen bestaat uit de Maripaan Groep (Jumbo supermarkten), Brandmore premiums en merchandise, Sushi restaurant IMONO, Alfa Accountants en Adviseurs, Hotel Prinsenhof, SKSG kinderopvang, Bax bierbrouwerij, Werken Metzorg, Albert Heijn Hoogkerk, Grand Café de Drie Gezusters en FC Groningen.



Tijdens het project van ongeveer tien maanden gaan de koplopers praktisch en strategisch aan de slag met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. In inspirerende en ontspannen workshops delen de koplopers de resultaten van een grondige één op één doorlichting en van de milieubarometer. Deze inzichten vertalen ze naar duurzame ambities en actieplannen. De eindresultaten worden gecommuniceerd tijdens het Koplopersymposium, dat toegankelijk is voor een breed publiek. Ondernemers in de regio krijgen daardoor rechtstreeks toegang tot de opgedane kennis, innovaties en opbrengsten van de koploperbedrijven.



Inmiddels zijn er al zo’n 100 bedrijven in de Provincie Groningen Koploper. De deelnemers zijn enthousiast over de behaalde winsten en besparingen dankzij de praktische tools, de meerwaarde die tussen partners ontstaat en de kapstok waarmee MVO in het DNA van het bedrijf is verankerd.