Eerste certificaat Maatschappelijk Werkgeverschap voor Groningen Seaports

Ondanks het economisch hoogtij staan nog steeds veel mensen aan de kant of zitten zij ‘gevangen’ in kleine banen onder hun niveau. Een BBL-traject, waarin ze vier dagen werken en één dag naar school gaan, is voor hen vaak de enige kans om alsnog een MBO-diploma te behalen en zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.



Voor een aantal sectoren (uitgezonderd zorg en techniek) zijn de leerbanen echter nog steeds schaars en is iedere leerbaan van belang. De GOA Publiek wil met het uitgeven van het certificaat haar waardering uitspreken voor publieke instellingen die hun organisatie open hebben gesteld voor een of meer leerbanen.



De komende weken zullen ook de bestuursleden Meindert Joostens (wethouder Delfzijl), Harmke Vlieg (wethouder Assen) en Solke Munneke (districtmanager UWV) een organisatie verrassen met het certificaat. Voor september zullen alle vijftig afdelingen bij zo’n twintig verschillende organisaties die een leerbaan ter beschikking hebben gesteld, het certificaat hebben ontvangen.



Leerbanen bij Groningen Seaports

Groningen Seaports werkt sinds drie jaar samen met de GOA Publiek om leerbanen in te vullen. Bij de afdeling Business Support zijn momenteel twee BBL-leerlingen werkzaam. Eén ervan is recentelijk begonnen als leerling facilitair medewerker en één leerling werkt inmiddels al een jaar als Management Assistent.



GOA Publiek

De GOA Publiek is een stichting die jongeren op leerbanen in de publieke sector verloont en begeleidt. De stichting is in 2010 opgericht vanuit het actieplan jeugdwerkloosheid om zoveel jongeren via leerbanen te begeleiden naar de arbeidsmarkt. De GOA Publiek werft leerbanen, matcht deze met de geschikte jongeren, draagt het werkgeverschap gedurende de opleiding en begeleidt de jongeren intensief met trainingen, coaching, workshops en intervisie.



Inmiddels hebben al meer dan vijfhonderd jongeren via de GOA Publiek hun MBO-diploma kunnen behalen. Zij zijn bij ruim vijftig verschillende organisaties werkzaam geweest.