'Droombeeld' toekomst Martini Trade Park donderdag gepresenteerd

De eerste resultaten van de toekomstvisie en gebiedsdeals van het Martini Trade Park werden al gepresenteerd aan een groep gebruikers en eigenaren op 16 juli 2018. De presentatie en uitkomsten van die bijeenkomst zijn daarna naar de leden van bedrijververeniging WEST gestuurd. (klik hier om opnieuw te downloaden).

“We gaan nu een stap verder. De visie is een droombeeld waar we met verschillende projecten naar toe willen werken. We noemen dit gebiedsdeals. Deze gebiedsdeals zullen we toelichten en graag willen we met u kijken hoe we deze tot uitvoering brengen”, aldus de Bedrijvenvereniging over de komende donderdagmiddag-bijeenkomst.

Als u ook wilt komen kunt dat dus laten weten door een e-mail te sturen naar secretariaat@bedrijvenverenigingwest.nl

Datum: donderdag 18 oktober

Tijd: 15:00 – 17:30 uur

Plaats: MyOffice, Leonard Springerlaan 35 (BG)

Bron en meer: Bedrijvenvereniging WEST