Droogte zorgt voor uitstel van bietencampagne

De campagne wordt uitgesteld om de bieten de kans te geven nog wat te groeien. Door het droge weer groeien de bieten minder goed. De oogst vindt dus later plaats dan normaal.



Naar verwachting worden op 11 september de eerste bieten bij de fabriek in Hoogkerk aangeleverd. Suikerunie rekent op 5 tot 10 procent minder aanvoer van bieten. De opbrengst per gebied verschilt nogal, omdat de droogte op sommige plekken heviger heeft toegeslagen. In Flevoland viel het bijvoorbeeld best mee.



De campagne duurt dit jaar waarschijnlijk 130 dagen en dat is 22 dagen minder dan vorig jaar. Vooralsnog is het einde van de campagne gepland rond 25 januari.



