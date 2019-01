Digital Society Hub: alles over 5G tijdens lezing in Groningen

De Digital Society Hub - een innovatiewerkplaats waar ondernemers, onderzoekers en onderwijs in Groningen elkaar kunnen ontmoeten - is donderdag 14 februari mede-organisator van een bijzondere lezing over 5G. Bezoekers kunnen daar dan alles te weten komen over de vraag wat 5G precies inhoudt. De bijeenkomst, waarvoor men zich van te voren even moet aanmelden, is in het Van Swinderen Huys, Oude Boteringestraat 19.

Over 5G wordt steeds meer gesproken, maar de achterliggende technologie kennen niet zoveel mensen. Hoe dat precies zit zal Jurjen Veldhuizen (zie foto boven) van Huawei dan uitleggen. Donderdag 14 februari komt hij alles vertellen over ‘Hardcore 5G: deep dive technology and architecture’. Hij zal de details van 5G technologie uitleggen en zal proberen weer te geven welke ingrijpende wijzigingen er zullen worden geïmplementeerd in de toekomst.



Jurjen Veldhuizen heeft bijna 20 jaar ervaring in telecommunicatie als managing consultant en werkt bij Huawei Technologics als Solution Director. De transitie in de telecom sector intrigeert hem en hij vergaart informatie en ontwikkelt new business met de focus op telecom technologie (5G), verticals (Energie, Smart Manufacturing, autonomous driving) en concepten zoals Smartcity.



In een interactieve sessie gaat Jurjen vertellen over 5G technieken en gaat hij proberen het begrip van de bezoekers van 5G verder te vergroten. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. spectrum- en antenne technologie, transportnetwerk en overall architectuur.



Hoofdorganisator is 5Groningen; Digital Society Hub is mede-organisator. Voor nadere informatie en aanmelding: klik hier



Over de Digital Society Hub

De Digital Society Hub wil een inspirerende omgeving zijn, een broedplaats voor de noordelijke regio, gevestigd op Zernikepark 10 van de Hanzehogeschool Groningen. Het is een innovatiewerkplaats waar creatieve en kundige mensen uit het bedrijfsleven (zowel mkb als grootbedrijf), onderwijs en onderzoek met technische (digitale) faciliteiten samen oplossingen bedenken en uitproberen met ICT, communicatie en interactieve media.