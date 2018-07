‘De Virol E-Waste Academy levert alleen maar winnaars op!’

Anneloes Oldenburger is een exponent van de nieuwe generatie binnen het succesvolle Oost-Groningse familiebedrijf Virol Recycling Groep. Sinds 2017 is de kleindochter van oprichter Rutgert Oldenburger verantwoordelijk voor Virol E-Waste, dat op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze afgedankte elektronica recyclet. Daarvoor is onder meer de Virol E-Waste Academy opgericht, waar het bedrijf mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een praktijkopleiding met baangarantie biedt.

Virol stamt uit 1974, toen Rutgert Oldenburger (senior) compagnon werd bij de Fa. van Iren, een klein oud-papierbedrijf in Scheemda. De naam Virol is dan ook een samenvoeging van die beide familienamen. Het bedrijf richtte zich in het begin vooral op de inzameling van oud papier, maar groeide de afgelopen decennia uit tot een groot en breed recyclingconcern. Zo houdt het zich via de dochterondernemingen Virol Metaal, Reisswolf en Waste Paper Trade tegenwoordig ook bezig met archiefvernietiging, archiefservice, het inzamelen, recyclen en verhandelen van metaal en de handel in papierafval, zowel regionaal, nationaal als internationaal.



Lees het hele verhaal over de Virol E-Waste Academy op de website van Economie.Groningen.nl.