Crowdfundingactie onder ondernemers voor Zonnepark Vierverlaten

Met de aanschaf van tien zonnepanelen (à €3.500,-) wekt de ondernemer 11.500 kWh Groningse stroom op en verdient hij €875,- in vijf jaar. Ieder bedrijf en elke ondernemer kan meedoen. Zij verstrekt een lening aan Grunneger Power en ontvangt jaarlijks een rente van 5 procent, gedurende 5 jaar. De opbrengst van de investering is gegarandeerd en dus onafhankelijk van de zonopbrengst en de stroomprijs. Voor zowel particulieren als voor bedrijven was het eerder al mogelijk om voor 15 jaar te investeren in het park. Op deze manier werden meer dan 3.000 zonnepanelen verkocht.



Het IT-bedrijf New Nexus investeert al in panelen op het zonnepark: "Omdat ons pand in Tynaarlo niet geschikt is om zonnepanelen op te plaatsen, gingen wij op zoek naar alternatieve mogelijkheden in het Noorden. Toen de mogelijkheid zich voordeed om in panelen te investeren op het Zonnepark Vierverlaten en Grunneger Power te helpen het zonnepark in volledig eigendom te krijgen van bewoners en bedrijven, hebben wij deze kans gegrepen."

Investeerders kunnen hun zonnepanelen zelf uitkiezen op het park. Jaarlijks organiseert Grunneger Power momenten waarop zijn hun panelen kunnen bekijken. Bedrijven kunnen hier hun medewerkers voor uitnodigen.