Cookinglife: Groningse internetwinkel voor koken en tafelen heeft het tij mee

De Groningse internetwinkel Cookinglife.nl groeit als kool. Waar tal van webshops het moeilijk hebben om het hoofd boven water te houden, heeft Cookinglife eerder het probleem dat het lastig is de onstuimige groei in goede banen te leiden. Dat meldt de website www.economiegroningen.nl .

Bij Cookinglife - dat ook een fysieke winkel heeft in de Zwanestraat in hartje Groningen - kan men terecht voor alle zaken die te maken hebben met koken en tafelen, in de meest ruime zin van het woord. Keukengerei, servies, bestek, pannen, ovens, glaswerk of bakgerei: het is er allemaal.

‘We hebben het tij mee, want voor veel mensen is eten en drinken tegenwoordig heel belangrijk’, zo zegt Sebastian Bakker, oprichter en eigenaar van Cookinglife. ‘Mensen gaan graag uit eten, maar vinden het ook heerlijk om zelf iets bijzonders te maken en dat anderen voor te schotelen. Met Cookinglife spelen we daar niet alleen op in, maar houden we ook rekening met modetrends. Dat lijkt een schot in de roos te zijn geweest.’





Maar mogelijk is er ook een andere verklaring voor het succes. Want Sebastian Bakker is een ervaren ondernemer, die ook eigenaar is van het bedrijf 050media.nl, dat bedrijven, met name in het mkb, helpt op het gebied van online marketing en webontwikkeling. Bij dit bedrijf werken 35 mensen.





‘Ik werk met veel plezier voor 050media.nl. Maar in 2012 bedacht ik samen met een vriend, Henk Jan Bijmolt, dat we ook wel eens wat anders wilden dan anderen adviseren, en ook wel eens zelf met de poten in de klei wilden staan. Zo zijn we Cookinglife gestart als een soort side project.’ In Cookinglife kon Bakker al z’n kennis over het stimuleren van webwinkels toepassen.

