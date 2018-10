‘Business Meets University’: kennisevenement RUG voor Groningse MKB

De faculteit Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen organiseert samen met Gemeente Groningen en VNO/NCW Noord voor het Noordelijke bedrijfsleven het evenement ‘Business Meets University’. Tijdens dit evenement op vrijdag 14 december kunnen ondernemers de nieuwste kennis tot zich nemen over Innovatie & Transformatie.

Centre of Expertise Vinci

Heeft u als ondernemer, bedrijf of organisatie een vraagstuk? Wilt u bijvoorbeeld een product vernieuwen, een andere doelgroep benaderen, of beter gebruik maken van (social) media? Of wilt u zich laten inspireren door de volgende generatie professionals? Dan bent u welkom op dit event.

Kennis delen

De wereld wordt steeds complexer en veranderingen volgen elkaar in hoog tempo op. Zonder innovatie kan een bedrijf moeilijk overleven. De toekomst doet een beroep op uw interne creativiteit als ondernemer en vraagt om externe verbinding, juist voor het MKB. Tijdens dit evenement maakt u actief kennis met relevante expertise van wetenschappers over innoveren en transformeren.

Workshops volgen

Meld u aan voor het evenement en geef aan welke workshops u wilt volgen op www.rug.nl/feb/mkb

Nieuwe inzichten voor uw vraag U kunt u er ook voor kiezen vooraf een vraagstuk in te dienen, waar onze studenten samen met u mee aan de slag gaan. Met de laatste kennis en een frisse blik geven zij u nieuwe inzichten; inzichten die kunnen leiden tot innovatie.

Business Meets University: Innovatie & Transformatie

Datum: Vrijdag 14 december 2018 Tijdstip: 14.00 ­ 18.30 uur Locatie: Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Kapteynborg Zernike Campus