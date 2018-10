BOW Terminal vestigt zich in Eemshaven en zorgt voor versteviging offshore-windactiviteiten

Op deze toekomstige locatie zal BOW Terminal zich richten op de volgende vier markten: heavy lift, decommissioning, oil & gas en natuurlijk offshore wind. BOW Terminal heeft op haar terminal in Vlissingen reeds bewezen dat ze de ervaring en expertise hebben om deze kernactiviteiten uit te voeren.



Logische stap

“Met het oog op de energietransitie in West-Europa en het aantal geplande projecten in het gebied is deze uitbreiding voor BOW Terminal een logische stap om aan de behoeften van haar diverse klanten te voldoen”, zegt directeur Ludolf Reijntjes. "We hebben verschillende positieve sessies gehad met Groningen Seaports en we hebben er alle vertrouwen in dat deze nieuwe terminal een extra aantrekkingskracht zal uitoefenen op onze markten”.



De nieuwe terminal zal direct gelegen zijn langs een in totaal 525 meter lange kade in de Wilhelminahaven. BOW Terminal zal het voorkeursrecht hebben op 220 meter kade, die specifiek voor o.a. offshore wind onderdelen opgewaardeerd wordt tot een sterkte van 10 ton/m2. Het havenbekken Wilhelminahaven heeft een aanzienlijke diepte van 16 meter en is daarom geschikt voor diepzeevaartuigen. "BOW Terminal Eemshaven zal haar klanten voorzien van een team van lokale experts in het veld", zegt Reijntjes, wat betekent dat er kansen zijn voor lokale bedrijven en bewoners.



Seaports verheugd

Groningen Seaports is erg verheugd met de komst van BOW Terminal naar de Eemshaven. Directeur Cas König: “De Eemshaven heeft de laatste jaren een sterke positie in de offshore wind industrie opgebouwd en zal deze met de investering van BOW verder verstevigen”.



BOW Terminal

BOW Terminal is sinds 2010 een volledig operationeel en logistiek dienstverlener op de energiemarkt. BOW Terminal is gelegen in de haven van Vlissingen, op een terrein van 25 ha met een kadelengte van 525 meter voor zware lading. Voor mobilisatie-activiteiten en layby is een extra 1.400 meter beschikbaar. De locatie is bij uitstek geschikt voor offshore wind- en zware ladingprojecten. De terminal is 24 uur per dag, 7 dagen per week volledig operationeel en heeft directe toegang tot open zee via de Westerschelde, zonder hinder van sluizen of bruggen. De terminal is uitgerust met alle benodigde faciliteiten en materialen voor de voorbereidende activiteiten met betrekking tot de definitieve bouw en het onderhoud van offshore windparken. BOW Terminal is een dochteronderneming van de Kloosterboer Group.



Ga voor meer informatie over de BOW-terminal naar www.bowterminal.com.