Betekenisvol Groningen: ondernemers werken samen aan duurzame en leefbare stad

In de Mediacentrale worden bedrijven en maatschappelijke organisatie uitgedaagd om mee te denken over een leefbaar en duurzaam Groningen. Zo is er een inspiratiesessie over circulair ondernemen en kunnen deelnemers meedenken over manieren om armoede in Groningen te bestrijden. Ook kunnen bezoekers met elkaar speeddaten om hun eigen vraagstukken en aanbod bij elkaar te brengen. Alles met gesloten beurs natuurlijk, want dat is de basisgedachte van de Groningse Uitdaging, de organisatie die Betekenisvol Groningen organiseert.



Programmaleider van de Groningse Uitdaging en Betekenisvol Groningen Marco Agema roept het Groningse bedrijfsleven en ondernemers op om deel te nemen aan de middag: "Je bevordert je maatschappelijke betrokkenheid, doet nieuwe contacten op en realiseert samenwerking. Bovendien help je stichtingen en verenigingen waarvan je vaak zelf wel weet dat die krap bij kas zitten. Veel ondernemers zijn immers in hun vrije tijd lid van een verenigingsbestuur?”



En wie op deze dag een mooie, nieuwe samenwerking aangaat en dat meteen publiekelijk bekend wil maken, kan dezelfde middag nog deelnemen aan een inspiratiesessie ‘Online profileren’, vol tips & tricks van professionals.



Klik hier voor meer informatie en/of om je aan te melden.