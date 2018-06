Bedrijvenvereniging WEST: ledenvergadering bij ‘BuildinG’

In BuildinG komen ondernemers, onderzoekers en overheden samen om nieuwe producten te testen en te ontwikkelen die in Noord-Groningen en daarbuiten gebruikt kunnen worden. Aardbevingsbestendig, levensloopbestending en energiezuinig: BuildinG is thuis in de toekomst.



Na de ontvangst om kwart over vier wordt er gestart met een rondleiding door BuildinG, waarna het officiële gedeelte van de Algemene Ledenvergadering volgt. Na de ledenvergadering is er een BBQ, waarna de lezing van Diederik Samson over "Hoe komen we van onze aardgasverslaving af?" als onderdeel van het TransFusion Festival kan worden bijgewoond.



Programma:

16:15 uur Ontvangst

16:30 uur Rondleiding

17:00 uur Algemene Ledenvergadering

18:00 uur Afsluiting met BBQ

19:00 uur TransFuture Festival, verzorgd door Diederik Samson:

"Hoe komen we van onze aardgasverslaving af?"

21:00 uur Einde