Bedrijven die sociaal willen ondernemen richten eigen vereniging op

Impact Noord: dat is de naam van een nieuwe, unieke ondernemersvereniging in Groningen. Deze is er voor ondernemers die niet alleen winst willen maken maar ook maatschappelijk verantwoord actief willen zijn.

De nieuwe vereniging werd onlangs gelanceerd tijdens Social Impact Day Noord. Impact Noord is ontstaan vanuit de behoefte om 'het ondernemersklimaat voor ondernemen met impact te verbeteren.' In 2016 was de eerste editie van Social Impact Day Noord. Destijds voelde een groep ondernemers, bestuurders en anderen de behoefte om mensen bij elkaar te brengen rondom het thema sociaal ondernemerschap. In 2017 is er op initiatief van de arbeidsmarktregio Groningen - Noord-Drenthe onderzoek gedaan naar de sector en de behoefte van sociale ondernemingen in Noord-Nederland. Daar kwam een aantal kernbehoeftes uit, zoals meer zichtbaarheid, een sterker netwerk, directe ondersteuning aan start-ups en toegang tot de overheid.

En nu, in 2018, heeft een kopgroep van ondernemers Impact Noord opgericht. Impact Noord bouwt hiermee voort op de beweging rondom maatschappelijk ondernemen. Het is een antwoord op bovengenoemd onderzoek en de wens van ondernemers om te werken aan een sterk klimaat voor ondernemen met impact in Noord-Nederland. Niet alleen op Social Impact Day Noord, maar het hele jaar door. De opstart van Impact Noord is mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van Regio Groningen-Assen vanuit de regeling Regionale en Innovatieve Projecten.

Wie zijn Impact Noord

Impact Noord is begonnen vanuit de wens van dertien ondernemingen in Noord-Nederland. Meer informatie over de leden en hoe je lid kunt worden, is te vinden op de website.

Impact Noord is een samenwerkingsverband van organisaties, ondernemers en instellingen, die ondernemerschap zien als dé manier om tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen te komen.