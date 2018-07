Ambitieuze plannen voor gebied Martini Trade Park en Martiniplaza

Het Martini Trade Park - het kantorengebied tegenover Martiniplaza - staat aan de vooravond van een ‘wedergeboorte’. Daarbij zal het gebied beter worden aangesloten op de stad, wordt het een levendig verblijfsgebied, en is er intensieve samenwerking met Martiniplaza. (Video op www.gic.nl)

Deze ambities werden gistermiddag uitgesproken tijdens een bijeenkomst georganiseerd door Bedrijvenvereniging WEST en gemeente Groningen in het nieuwe kantorencentrum My Office Stadspark aan de Leonard Springerlaan. Voor de toekomstige ontwikkeling van dit gebied is namelijk een nieuwe gebiedsvisie nodig. De organisatoren van de middag wilden daar graag de mening over horen van onder meer de pandeigenaren, maar ook van Martiniplaza. Directeur Willem de Kok van Martiniplaza was één van de sprekers. Volgens Mario Peters, eigenaar van het pand van My Office Stadspark, is de achterkant van het gebied, richting Stadspark prachtig. ‘Maar wij worden verdrietig van de voorkant. Dat is een saai plein dat niet uitnodigt om er op bezoek te komen’, zo beoogde hij.

Het huidige gebied voldoet niet

Om het gebied een nieuwe toekomst te bezorgen was het bureau Urhahn, stedenbouwkundig bureau voor ontwerp en strategie, gevraagd een plan te ontwikkelen. Volgens Sjoerd Veenstra van dit bureau heeft het terrein alles in zich om er een levendig en florerend gebied van te maken. ‘Daarbij is het maken van een visie niet eens zo ingewikkeld. Maar de crux is wel: hoe doe je het samen, want er zijn veel vastgoed-eigenaren en ook Martiniplaza, allemaal met hun eigen belang’, zo betoogde hij. Volgens hem is het probleem van het gebied dat er geen samenhang is, een gefragmenteerde eigendomsstructuur met vijftien verschillende eigenaren, er is nauwelijks synergie tussen de bedrijven en er is geen gezamenlijk profiel. Ook is de Leonard Springerlaan een duidelijke barrière tussen de twee gebieden, in plaats van een verbinding. Toch zijn er volgens Veenstra veel mogelijkheden om het gebied tot een vooraanstaande, wat hippere ‘buitenstad’ van Groningen te ontwikkelen.

Belangstelling voor de bijeenkomst over de toekomst van het Martini Trade Park

Willem de Kok Directeur Willem de Kok gaf een toelichting op ambitieuze plannen van Martiniplaza. Ooit was er sprake van dat dit centrum maar beter zou kunnen verhuizen, maar volgens De Kok was dat een ‘’onzinnig plan". De plek is echt uitstekend gelegen’. Wél heeft Martiniplaza een grote opknapbeurt nodig, omdat delen er van dateren uit 1969 en andere uit 2002. Er is al een upgrading gestart die doorgaat tot 2020, maar daarnaast denkt Martiniplaza ook aan een compleet nieuwe hal, multifunctioneel bruikbaar, ook voor sport en evenementen. In elk geval wil Martiniplaza ook meer aansluiting bij het Stadspark, en Willem de Kok vroeg zich af of de Leonard Springerlaan niet beter kan worden afgesloten voor doorgaand autoverkeer en sluipverkeer, waardoor er één groot nieuw gebied kan ontstaan, met Martini Plaza en Martini Trade Park.

Directeur Willem de Kok van Martiniplaza