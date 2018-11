ALV Groningen City Club: duurzaamheid voorop

Het informele gedeelte van de avond startte bij de Jumbo Food Markt in de Euroborg, waar de aanwezigen – enkele tientallen in totaal – in restaurant La Place konden aanschuiven voor een diner. Daarna stond er een rondleiding door de Foodmarkt op het programma.



Het programma werd daarna voortgezet in een van de bioscoopzalen van Kinepolis waar voorzitter Eric Bos kort een toelichting gaf op de bezigheden van de GCC. Zo is de GCC bezig met het ontwikkelen van een speciale ‘kinderroute’ door het stadscentrum, langs plekken en winkels die leuk zijn voor de jongste bezoekertjes. Ook stond hij stil bij het voornemen om winkelgebieden in de stad te verdelen in sfeergebieden, met elk een eigen DNA. Als voorbeeld noemde Bos de 'Ramblas Kattendiep', die doorloopt tot aan Academie Minerva.



Aandacht was er ook voor het thema duurzaamheid. De GCC heeft nu officieel een Commissie Duurzaamheid, die zich in gaat zetten voor een duurzamere binnenstad. De kersverse commissievoorzitter Pier Tjepkema - van Laif & Nuver en HK Living Brand Store – liet de aanwezige ondernemers weten dat er met name op het gebied van afval en verkeersstromen nog een flinke slag te maken is.



Ondernemers die willen besparen op hun energierekening kunnen aanhaken bij een project van de GCC en Grunneger Power, zo vertelde Steven Volkers van de stad-Groningse energiecoöperatie het publiek. Het gaat daarbij om een project waarin wordt onderzocht óf en in hoeverre een onderneming kan besparen op zijn energielasten.



Tot slot was er de vraag waarom er niets boven Groningen gaat, en wat het merk Groningen zo uniek maakt. Voor het beantwoorden van die vraag werd de hulp van de aanwezigen ingeroepen: ze werden gevraagd na afloop van de bijeenkomst een enquête hierover in te vullen.