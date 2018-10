Aluminium productie Delfzijl: nog nooit was productie bij Aldel zó hoog

Het gaat ongekend goed met de productie van aluminium bij de aluminium-producent Aldel in Delfzijl. Het bedrijf - een van de grotere werkgevers in de regio - kan de vraag naar aluminium amper aan en neemt de een na de andere smelter in gebruik. Dat meldt de website gewijd aan de economie van de Eemsdelta, Eemsdelta.nl Wat zijn de plannen van Aldel?

Het gaat goed met de economie in de Eemsdelta, en het gaat zéker goed met aluminium producent Aldel. De productie bij dit bedrijf draait op volle toeren. Er is zóveel vraag naar het kwaliteitsaluminium uit Delfzijl dat er tweehonderd nieuwe smeltovens zijn gerenoveerd en gebouwd die straks gestaag zullen worden bijgeplaatst en ingeschakeld. Er zijn al 245 medewerkers direct bij de productie betrokken. Daarnaast zijn er nog twee- tot driehonderd mensen indirect voor het bedrijf aan de slag. Het bedrijf groeit zó hard dat er een zoektocht is gestart naar nieuwe medewerkers, want zelfs in deze regio met traditioneel een wat hogere werkloosheid begint de arbeidsmarkt krapper te worden.

Ja, het zijn drukke tijden voor ons. En tjonge, wat zijn de tijden veranderd. We hebben roerige jaren gehad, met faillissementen in 2013 en in 2017. Maar we zijn terug van weggeweest, en we draaien beter dan ooit. Eigenlijk is er sprake van een Aldel 2.0, dat draait op volle productiecapaciteit, met een zeer positieve “vibe”, zo vat Marloes van der Mei de situatie bij het Noord-Groningse bedrijf samen. Ze is manager HRM & Legal, en heeft er haar handen vol aan om te zorgen voor voldoende personeel.

Aluminium Delfzijl (kortweg Aldel) is een aluminiumsmelter die in 1966 in het industriegebied Oosterhorn bij Farmsum in Delfzijl in bedrijf werd genomen door de toenmalige Koninklijke Hoogovens. Het doel ervan was om tot productdiversificatie te komen. Op 1 februari 2009 werden de smelters van Corus eigendom van het in Londen gevestigde Klesch.

Klesch zou acht jaar eigenaar blijven. In oktober 2017 werd de aluminiumsmelter - twee faillissementen later - overgenomen door York Capital. Dit Amerikaanse investeringsbedrijf wilde alle 300 smeltovens weer in gebruik nemen en had plannen om het aantal arbeidsplaatsen uit te breiden van 175 naar 250. Daartoe werd tussen de 20 en 30 miljoen euro geïnvesteerd in de smelter. ‘Het is allemaal zeer naar wens gegaan. Dankzij de opgeleefde economie is er veel vraag naar aluminium’, vertelt Marloes van der Mei.

Aldel heeft geen enkele last gehad van de importbeperkingen in Amerika door president Trump. ‘Nee, wij leveren namelijk geen aluminium aan de Verenigde Staten, maar vooral aan Europese landen. Voor ons is de Amerikaanse markt te ver weg; dat zou leiden tot te hoge transportkosten. Ik denk dat wij als bedrijf eerder profijt hebben van de Amerikaanse maatregelen. Die hebben namelijk wel geleid tot een hogere prijs voor aluminium’. Om aan de sterke vraag te kunnen blijven voldoen is het de bedoeling om meer ovens in gebruik te nemen, en ook om meer medewerkers aan te stellen. ‘Alleen doet zich daar nu wel een probleem voor. Op zichzelf vinden we het hier uitstekend ondernemen in de Eemsdelta. Het begint echter wel lastiger te worden om aan adequaat technisch personeel te komen. En daar maken we ons nu wel zorgen over’, aldus Marloes, die daarom recent een Open Dag organiseerde. Daar komt bij dat er in de Eemshaven zich ook nog een nieuw bedrijf gaat vestigen: Van Merksteijn, producent van draad, panelen en hekwerken. Bij dat bedrijf komen straks 280 mensen te werken.

