Akkeroos Kremers wint blogwedstrijd uitgeschreven door Yspeert advocaten

De wereld verandert in een razendsnel tempo. Yspeert advocaten heeft een duidelijke visie op de toekomst van de advocatuur, maar is tegelijkertijd nieuwsgierig naar de visie van de professionals van de toekomst: ”Hoe zie jij de toekomst van de advocatuur?” “En hoe zie jij de rol van de advocaat in 2030?”



Er wordt regelmatig geschreven over de positionering van advocatenkantoren en de vernieuwde rol van de advocaat in onze maatschappij. De wereld verandert, maar een belangrijke vraag is: verandert de advocatuur mee? Het FD kopte recent: “Middelgrote advocatenkantoren, teveel van hetzelfde”. Maar klopt dat eigenlijk wel? En als advocatenkantoren te weinig innoveren, waar ligt dat dan aan? Vindt menig advocatenkantoor het lastig om strategisch te kiezen en zich op te maken voor de toekomst? En hoe ziet de toekomst er dan eigenlijk uit?



In haar blog met de titel: ”Vertrouwen op mooie blauwe ogen in de advocatuur is voorbij”, stelt Akkeroos: ”Voorspellingen doen, paniek zaaien en het herhaaldelijk gebruik van het woord ‘IT-revolutie’. Binnen de advocatuur heerst een gespannen sfeer en speculeert men er op los over de toekomst van de advocatuur in onze hightech society. Inmiddels kan geen advocaat meer een eenduidig antwoord geven op de vraag hoeveel invloed IT zal hebben op de werkwijze en het businessmodel van de hedendaagse advocatuur. Het antwoord schuilt in een mentaliteitsverandering en een verschuiving van de focus naar toegevoegde menselijke waarde.“



Verder lezen kan hier: https://yspeert.nl/vertrouwen-op-mooie-blauwe-ogen-advocatuur-is-voorbij/



Akkeroos Kremers volgt, na haar stage in Japan, haar master Informatierecht aan de universiteit van Amsterdam. Zij heeft haar Bachelor IT-recht afgerond aan de RUG.