A Litte Lovely Company houdt Sample Sale

Het gaat om fabriekssamples, producten uit oudere collecties, beursdisplays en B-keuzeproducten, zo meldt het bedrijf dat groot is geworden door onder andere de immens populaire original lightbox.



“In de afgelopen vier jaar hebben wij een enorme range aan kinderaccessoires met onze unieke lovely designs op de markt gebracht”, aldus oprichtster Judith de Ruijter. “Na een succesvolle Sample Sale in onze voormalige winkel in de Herestraat, openen we nu de deuren naast ons hoofdkantoor om weer voldoende ruimte te creëren voor de nieuwe collecties van 2019.”



Het publiek is welkom van 10.00 uur tot 15.00 uur aan de Stavangerweg 8.