Zaterdag toch nog overlast van intrillen damwandplanken

Volgens Herepoort moeten er op drie locaties nog een paar planken worden ingetrild. De verwachting is dat de werkzaamheden tot ongeveer 16.00 uur duren. Het is niet bekend waardoor de vertraging is ontstaan. Een woordvoerder liet vrijdag nog weten dat de kans groot was dat op die dag de laatste tien planken konden worden ingetrild.



In de afgelopen vijf weken zijn er 870 damwandplanken ingetrild om een bouwkuip voor de nieuwe verdiepte ligging te maken. Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, is een deel van de zuidelijke ringweg gestremd. De weg gaat pas 26 augustus open. Volgende week vinden er nog herstelwerkzaamheden aan de weg plaats.



Overigens is het intrillen van de damwandplanken bij de ringweg ook na dit weekend nog niet gedaan. Tot het eind van dit jaar wordt gewerkt aan de zuidwand van de bouwkuip en het laatste stukje van de noordwand. Het intrillen van ongeveer 900 planken gebeurt dan met minder heistellingen. Ook wordt het werk overdag uitgevoerd. De ringweg hoeft niet te worden gestremd.