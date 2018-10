Werkzaamheden spoorwegovergang Paterswoldseweg te volgen via webcam

De werkzaamheden rond de bouwplaats aan de Paterswoldseweg in Groningen zijn live te volgen via een webcam van BAM en ProRail. BAM Infra voert hier in opdracht van ProRail werkzaamheden uit rond het spoor voor het project Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden. Op de plek van de huidige spoorwegovergang wordt een onderdoorgang onder het spoor aangelegd voor auto’s, fietsers en voetgangers.

Door de werkzaamheden is de spoorwegovergang bij de Paterswoldseweg van 15 oktober 2018 tot december 2019 afgesloten voor auto's. Van 15 tot 29 oktober 2018 is de overweg bij de Paterswoldseweg ook afgesloten voor fietsers en voetgangers. Lees hier meer daarover.



Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden

Op het traject Groningen-Leeuwarden komt een extra sneltrein, zodat er straks twee sneltreinen en twee stoptreinen per uur per richting rijden. Ook worden de treinen langer en gaan ze op enkele punten sneller rijden. Het is belangrijk dat de veiligheid op het spoor en voor het verkeer gehandhaafd blijft. Daarom en omdat het aantal treinen toeneemt, is besloten de overweg bij de Paterswoldseweg in Groningen te vervangen door een onderdoorgang onder het spoor voor auto's, fietsers en voetgangers. Hiermee verbetert de doorstroom op de weg en wordt de stad beter bereikbaar.



