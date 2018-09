Werkzaamheden aan viaduct Vrijheidsplein

Combinatie Herepoort is begin deze week begonnen met renovatiewerkzaamheden aan het viaduct van de zuidelijke ringweg over het Vrijheidsplein.

Er wordt komende maanden gewerkt aan het verwijderen van graffiti, het wegstralen van oud beton, het verwijderen en repareren van beton, en het aanbrengen van nieuw beton.



De werkzaamheden duren tot en met 7 december 2018. Er wordt op werkdagen van 07.00 tot 19.00 uur aan het viaduct gewerkt.



Voor het verkeer is er geen hinder. Er wordt een bouwlocatie ingericht in het hart van de rotonde, aan de noordzijde van de ringweg. Bouwverkeer dat de werklocatie in- of uitrijdt, krijgt begeleiding van verkeersregelaars.



Omwonenden kunnen geluidsoverlast van de werkzaamheden ervaren. Het weghakken van het aangetaste beton veroorzaakt het meeste geluid. Deze werkzaamheden zijn niet constant, maar wel gedurende de gehele periode dat de renovatie worden uitgevoerd.



Tijdens de werkzaamheden wordt gecontroleerd of de geluidshinder binnen de normen blijft.