Werk aan ringweg vandaag: Glasvezelkabel omleggen A28 Julianaweg

Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort blijven samen doorwerken aan de bouw van de zuidelijke ringweg. Vandaag is er ter hoogte van het fietspad langs het Noord-Willemskanaal-oostzijde (Julianaweg) een begin gemaakt met het omleggen van de glasvezelkabel die momenteel in de westelijke berm van de A28 ligt. Dit is noodzakelijk in verband met de toekomstige werkzaamheden aan de A28. De glasvezelkabel wordt tijdelijk naast het fietspad langs het Noord-Willemskanaal (Julianaweg) ingegraven.