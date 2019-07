Week lang bussen in plaats van treinen richting Assen, Veendam, Winschoten en Weener

Groningen Bereikbaar heeft de gevolgen voor verschillende trajecten op een rijtje gezet.

Er rijden NS-stop- en snelbussen in plaats van treinen tussen Groningen en Assen.

Er rijden Arriva-bussen tussen Groningen en Veendam/Winschoten/Weener.

Er rijden Arriva-snelbussen tussen Groningen en Winschoten, die alleen stoppen in Hoogezand-Sappemeer.

De NS-bussen stoppen niet op station Groningen Europapark. Reis van en naar dit station met een Arriva-bus via station Groningen.

De NS-bussen rijden via het transferium in Haren aan de A28. Er rijdt een pendelbus tussen het transferium en station Haren.

Reizigers moeten rekening houden met maximaal 45 minuten extra reistijd.

Het meenemen van fietsen in de bussen is niet mogelijk.



Werkzaamheden

Tijdens deze periode schuift Combinatie Herepoort in opdracht van Aanpak Ring Zuid de Helperzoomtunnel onder het spoor. Omdat er vanwege deze werkzaamheden geen treinen rijden kan Stukton Rail ook aan en bij het spoor werken. Zij zijn aan de slag in het kader van project Groningen Spoorzone ter hoogte van station Groningen Europapark en De Vork in Haren. Daarnaast lift aannemer Reimert ook mee en werkt aan de onderdoorgang op station Haren.



Geldig vervoerbewijs

Reizigers die gebruikmaken van vervangend vervoer hebben een geldig vervoerbewijs nodig. Met een OV-chipkaart reist men net zoals met de trein. Reizigers die gebruikmaken van NS-bussen checken in- en uit bij het betreden en verlaten van de bus. Voor een treinrit ervoor en/of erna wordt apart in- en uitgecheckt op het station. Inchecken in de bussen van Arriva is niet mogelijk. Je moet daarom met je ov-chipkaart ingecheckt zijn op het treinstation waar vandaan je vertrekt en weer uitchecken op het treinstation van bestemming. Uitzonderingen zijn station Groningen en de stations Winschoten en Martenshoek. Hier is het mogelijk om in- en uit te checken bij de bushalte. NS-reizigers mogen met hun NS-vervoerbewijs tussen Groningen en Groningen Europapark reizen met de bussen van Arriva.



Reis plannen

Reizigers kunnen hun reis plannen via de reisplanner in de NS-app of Arriva-app en/of via de websites van NS en Arriva.