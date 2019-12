Volgend jaar extra sneltrein tussen Groningen en Winschoten

De extra sneltreinen stoppen op station Groningen, Groningen Europapark, Scheemda en Winschoten. Om te zorgen dat de extra treinen kunnen rijden, moeten er perrons, sporen, wissels en seinen aangepast worden. Strukton Rail B.V. gaat deze werkzaamheden uitvoeren.



Wunderline



De aanpassingen aan het spoor voor de sneltrein Groningen Winschoten zijn ook noodzakelijk voor de toekomstige snelle verbinding tussen Groningen en Bremen, de Wunderline. Provincie Groningen, Land Nedersaksen en de stad Bremen willen samen een impuls geven aan de economische ontwikkeling en de leefbaarheid van de noordelijke grensregio's in Nederland en Duitsland. Goed openbaar vervoer is daarbij essentieel. Met de Wunderline is er eind 2024 een sneller en, comfortabele treinverbinding waarmee je in iets meer dan twee uur van Bremen naar Groningen reist. Een goed alternatief voor de auto.



Spoorplan Noord-Nederland



Het project maakt onderdeel uit van het Spoorplan Noord-Nederland. Door dit Spoorplan nemen de reismogelijkheden met de trein in het noorden flink toe, waardoor er snellere verbindingen in de regio en van en naar de Randstad ontstaan.