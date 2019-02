Verkeer zuidbaan ringweg (richting Hoogezand) succesvol omgezet

Zaterdagochtend rond 8.00 uur is op de zuidelijke ringweg de tijdelijke zuidbaan (voor het verkeer richting Hoogezand) in gebruik genomen. De werkzaamheden voor het omzetten van de rijbaan deze nacht zijn succesvol verlopen. De oprit Hereweg-Kempkensberg is nu vervallen. Dat meldt projectorganisatie Aanpak Ring Zuid zaterdag.

De tijdelijke zuidbaan op de ringweg ligt op de plek van de voormalige noordbaan. Hij begint ter hoogte van de Hereweg en loopt door tot vlak voor de afrit naar de Europaweg. De rijbaan bestaat uit twee versmalde rijstroken. De maximumsnelheid is 70 km per uur. Deze situatie blijft de komende jaren bestaan. Vanaf het Julianaplein is de afrit Hereweg nog bereikbaar. Ook kan het verkeer vanaf de Hereweg nog de oprit Julianaplein nemen. Via de webcam kun je de nieuwe situatie zien.



De oprit Kempkensberg ging gisteravond rond 22.00 uur definitief dicht. Het verkeer vanaf de Hereweg kan nu niet meer via de Kempkensberg de zuidelijke ringweg oprijden richting Hoogezand en Delfzijl.



Werkzaamheden

De werkzaamheden vannacht verliepen volgens planning. Combinatie Herepoort heeft onder andere asfalt aangebracht en de markering aangepast. Verder hebben we tijdelijke bebording geplaatst, hectometerbordjes omgezet en reflectoren op de middenbarrière aangebracht. Tot slot hebben we zout over de tijdelijke zuidbaan gestrooid omdat het nog licht vroor.