Vanmiddag duidelijkheid over toekomst van aanpak zuidelijke ringweg

De bouw aan de zuidelijke ringweg ligt al weken vrijwel stil. Er waren problemen rondom de planning van het project, de kwaliteit van de voorbereiding, de kwaliteit van het werk en de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De Delftse hoogleraar Marcel Hertogh moest die problemen samen met vertegenwoordigers van de stuurgroep en Aannemerscombinatie Herepoort oplossen.



Volgens een artikel op de website van vakblad Cobouw zijn de problemen opgelost. Het gaat om George Kempenaar, directeur van Jansma Drachten. Volgens de directeur wordt er straks ook daadwerkelijk weer begonnen met de verdiepte ligging. Zo zou nu duidelijk zijn hoe de bodem zich precies gedraagt. Ook zou de commissie het plan van de aannemer hebben bestempeld als 'goed'.



Hertogh presenteert donderdag zijn bevindingen en daarna volgt er meteen een reactie van de stuurgroep, onder leiding van gedeputeerde Fleur Gräper. Uiteindelijk beslissen zij over de kosten en de eventuele vertraging van het project.



De nieuwe zuidelijke ringweg is in principe pas in 2024 klaar en dat is drie jaar later dan gepland. De aannemer is wel op zoek naar manieren om de vertraging in te lopen.